النفط يتراجع مع توقعات عزوف أوبك عن تثبيت مستوى الإنتاج

لندن أول يونيو حزيران (رويترز) - هبطت أسعار النفط اليوم الأربعاء مع توقعات بعدم اتخاذ منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) قرارا بتثبيت مستوى الإنتاج في ظل استمرار تركيزها على حصة السوق فيما ألقت مخاوف بشأن الاقتصاد الصيني بظلالها على توقعات الطلب.

وبحلول الساعة 0944 بتوقيت جرينتش جرى تداول خام القياس العالمي مزيج برنت في العقود الآجلة عند 49.05 دولار للبرميل بانخفاض 84 سنتا وهبط الخام الأمريكي في العقود الآجلة 74 سنتا إلى 48.36 دولار للبرميل.

وقال تجار إن الأسعار تراجعت بسبب مخاوف من أن أعضاء أوبك الذين يجتمعون غدا الخميس لمناقشة السياسة قد يواصلون رفع الإنتاج.

وقال محللون إن أوبك ستواصل التركيز على الدفاع عن حصة السوق بدلا من إنعاش الأسعار عن طريق تثبيت مستوى الإنتاج.

وقال مندوب إيران لدى أوبك إن طهران لن تلزم نفسها بأي اتفاق لتثبيت مستوى الإنتاج وإن أي نقاش بشأن تحديد مستوى الإنتاج يجب أن ينتظر حتى تستعيد سوق النفط توازنها.

وعزز كثيرون من منتجي النفط في الشرق الأوسط صادراتهم إلى آسيا في حرب شرسة دفاعا عن الحصة السوقية.

لكن فيما يتعلق بالطلب قال بنك مورجان ستانلي إنه قلق بشأن الصين.

وقال البنك "يشعر الخبراء الاقتصاديون لدينا بالقلق لأن بيانات أبريل نيسان أظهرت أن الاقتصاد الصيني قد يكون آخذا في التباطؤ وعززت بيانات طلب النفط من الصين هذه المخاوف."

وأظهر استطلاع رأي أجرته رويترز يوم الثلاثاء إن معظم التجار يتوقعون احتمالات محدودة جدا بالمزيد من الارتفاع في الأسعار خلال العام الحالي مع استمرار زيادة تخمة المعروض العالمي.