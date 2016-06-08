مقدمة 1-الذهب عند أعلى مستوى في 3 أسابيع مع تراجع توقعات رفع الفائدة بأمريكا

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نيويورك/لندن 8 يونيو حزيران (رويترز) - ارتفع سعر الذهب بما يزيد عن واحد في المئة اليوم الأربعاء مسجلا أعلى مستوياته في ثلاثة أسابيع مدعوما بضعف الدولار وتراجع توقعات رفع الفائدة الأمريكية قريبا.

وأخرج المستثمرون من حساباتهم تقريبا احتمال زيادة الفائدة الأمريكية في اجتماع لجنة السياسة التابعة لمجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) يومي 14 و15 يونيو حزيران. ويرى المستثمرون أن احتمالات رفع أسعار الفائدة في يوليو تموز انخفضت إلى نحو 26 بالمئة منذ صدور بيانات الوظائف التي جاءت مخيبة للآمال الأسبوع الماضي وتعليقات رئيسة الاحتياطي الاتحادي جانيت يلين يوم الاثنين.

وأدى ذلك إلى هبوط الدولار لأدنى مستوياته في خمسة أسابيع مقابل سلة عملات.

وزاد الذهب في السوق الفورية بنحو 1.6 في المئة إلى 1263.81 دولار للأوقية (الأونصة) مسجلا أعلى مستوياته منذ 20 مايو أيار وفي الساعة 1848 بتوقيت جرينتش صعد 1.4 في المئة إلى 1260.57 دولار.

وارتفعت العقود الآجلة للذهب في الولايات المتحدة 1.2 في المئة لتبلغ عند التسوية 1262.30 دولار للأوقية.

ودفعت مكاسب الذهب المعادن النفيسة الأخرى للصعود إذ ارتفعت الفضة أربعة في المئة إلى 17 دولارا للأوقية للمرة الأولى في ثلاثة أسابيع.