البورصة الأردنية تغلق مستقرة وسط شح في السيولة
عمان 14 يونيو حزيران (رويترز) - أغلقت البورصة الأردنية تعاملات اليوم الثلاثاء دون تغير يذكر عن الجلسة السابقة وسط عمليات مضاربة في أسهم صغيرة وشح في السيولة.
وبنهاية الجلسة استقر المؤشر العام للأسهم على 2113.65 نقطة في حين بلغت قيمة التداول 2.8 مليون دينار مقارنة مع 5.6 مليون دينار في الجلسة السابقة.
وقال المحلل المالي جواد النتشة إن غياب المتعاملين خلال شهر رمضان يضعف التداول في بورصة عمان.
وأضاف النتشة "الحركة اقتصرت على بعض المضاربات."
وانخفض سهم الاتصالات الأردنية 0.4 بالمئة إلى 2.16 دينار وسهم مصفاة البترول 0.43 بالمئة إلى 4.59 دينار.
وارتفع سهم مناجم الفوسفات 0.59 بالمئة إلى 3.4 دينار وسهم الكهرباء الأردنية 1.27 بالمئة إلى 2.38 دينار.
(تغطية صحفية هبة العيساوي في عمان هاتف 0096264657936 - تحرير نادية الجويلي)
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