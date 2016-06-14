البورصة الأردنية تغلق مستقرة وسط شح في السيولة

عمان 14 يونيو حزيران (رويترز) - أغلقت البورصة الأردنية تعاملات اليوم الثلاثاء دون تغير يذكر عن الجلسة السابقة وسط عمليات مضاربة في أسهم صغيرة وشح في السيولة.

وبنهاية الجلسة استقر المؤشر العام للأسهم على 2113.65 نقطة في حين بلغت قيمة التداول 2.8 مليون دينار مقارنة مع 5.6 مليون دينار في الجلسة السابقة.