النفط يتراجع بعد تداول قوي مع تحول السوق للحذر

لندن 21 يونيو حزيران (رويترز) - تراجعت أسعار النفط اليوم الثلاثاء بعد تداولات قوية على مدار يومين في ظل زيادة التقلبات جزئيا بسبب ترقب استفتاء تجريه بريطانيا في الأسبوع الحالي يحدد ما إذا كانت ستخرج من الاتحاد الأوروبي أم لا.

كما أدت تقارير لوسائل إعلام نيجيرية عن توقيع الحكومة اتفاقا لوقف إطلاق النار 30 يوما مع المتشددين الذين تسببت هجماتهم في تقليص صادرات البلاد من النفط الخام إلى تراجع السوق التي سبق أن تحسنت على خلفية اضطراب الإمدادات.

وبحلول الساعة 0918 بتوقيت جرينتش جرى تداول خام القياس العالمي مزيج برنت في العقود الآجلة تسليم أغسطس آب عند 50.23 دولار للبرميل بانخفاض 42 سنتا للبرميل. وزاد العقد بأكثر من ستة بالمئة مقارنة بتسوية يوم الخميس بعد انخفاضه عشرة بالمئة في الجلسات الست السابقة.

وتراجع الخام الأمريكي في العقود الآجلة تسليم يوليو تموز 45 سنتا إلى 48.92 دولار للبرميل. وانخفضت العقود الآجلة تسليم أغسطس آب الأكثر تداولا 40 سنتا إلى 49.56 دولار للبرميل. وزاد العقد 3 بالمئة تقريبا عن 49.96 دولار للبرميل في تسوية يوم الاثنين.

وأظهر استطلاعان للرأي أمس الاثنين أن المعسكر الداعم لبقاء بريطانيا في الاتحاد الأوروبي اكتسب بعض القوة بعد مقتل نائبة برلمانية مؤيدة للبقاء في الاتحاد على الرغم من أن استطلاعا ثالثا للرأي أظهر تقدما طفيفا للمعسكر المؤيد للخروج من الاتحاد.

وتراجعت صادرات النفط الخام السعودية في أبريل نيسان برغم ارتفاع مستويات الانتاج مما يوحي بأن الحرب مع منتجي النفط الصخري في الولايات المتحدة على الحصة السوقية مستمرة.

مع ارتفاع أسعار النفط 30 بالمئة منذ بداية العام الحالي يبحث منتجو النفط الصخري في الولايات المتحدة زيادة الانتاج مجددا وأثبتوا أنهم يتمتعون بمرونة تفوق توقعات السعودية وباقي أعضاء أوبك.