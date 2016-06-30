النفط يتراجع مع تحسن آفاق الإمدادات

سنغافورة 30 يونيو حزيران (رويترز) - هبطت أسعار النفط اليوم الخميس مع تحسن آفاق الإمدادات في حين ساءت التوقعات الاقتصادية لكن محللين قالوا إنهم مازالوا يتوقعون ارتفاع الأسعار في النصف الثاني من العام.

وبحلول الساعة 0655 بتوقيت جرينتش جرى تداول خام القياس العالمي مزيج برنت في العقود الآجلة عند 50.19 دولار للبرميل بانخفاض 42 سنتا أو 0.83 بالمئة عن آخر تسوية. وانخفض الخام الأمريكي الخفيف 37 سنتا أو 0.74 بالمئة إلى 49.51 دولار للبرميل.

وانخفضت أسعار النفط نتيجة ارتفاع توقعات الإمدادات وكذلك المخاوف من تباطؤ الاقتصاد والتي تفاقمت بفعل تصويت بريطانيا لصالح الخروج من الاتحاد الأوروبي.

وقال بنك إيه.إن.زد "مع توقيع اتفاق وقف إطلاق نار في نيجيريا و(انحسار) حرائق الغابات في كندا قد تتعرض أسعار النفط لبعض الضغوط. وساهم استفتاء الخروج من الاتحاد الأوروبي في تفاقم حالة الضبابية التي تسود الاقتصاد العالمي."

وفي الولايات المتحدة أعلنت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية أن مخزونات النفط الخام الأمريكي هبطت بمقدار 4.1 مليون برميل في الأسبوع المنتهي يوم 24 يونيو حزيران في سادس أسبوع على التوالي من الانخفاض ووصلت إلى 526.6 مليون برميل.