النفط يرتفع بعد خسائر كبيرة واستمرار مخاوف تخمة المعروض

طوكيو 14 يوليو تموز (رويترز) - صعدت أسعار النفط الخام اليوم الخميس معوضة بعض خسائرها الكبيرة في الجلسة السابقة لكن من المرجح أن تكون المكاسب محدودة بسبب تنامي القلق من أن تخمة المعروض العالمي من النفط لن تقل قريبا بعد إصدار وكالتين كبيرتين تقارير متشائمة.

وبحلول الساعة 0633 بتوقيت جرينتش صعد خام القياس العالمي مزيج برنت 48 سنتا إلى 46.74 دولار للبرميل وارتفع الخام الأمريكي 43 سنتا إلى 45.18 دولار للبرميل.

ودفع التقييم المتشائم لأسواق النفط من وكالة الطاقة الدولية أمس الأربعاء برنت والخام الأمريكي للانخفاض بأكثر من 4 بالمئة بحلول التعاملات.

وقالت وكالة الطاقة الدولية إن تخمة المعروض العالمي من النفط مستمرة وإنها تعوق تحسن أسعار النفط الخام برغم النمو القوي في الطلب والانخفاض الكبير في الإنتاج خارج منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك).

وأعلنت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية أمس أن مخزونات الخام الأمريكية انخفضت بشكل أقل من المتوقع في الأسبوع الماضي في حين ارتفعت مخزونات نواتج التقطير لأعلى مستوى منذ يناير كانون الثاني وزادت مخزونات البنزين على نحو غير متوقع.