نمو صافي ربح مصرف الريان القطري 5.4% في الربع/2 موافقا التوقعات

دبي 18 يوليو تموز (رويترز) - سجل مصرف الريان القطري ثاني أكبر بنك في البلاد من حيث القيمة السوقية زيادة بلغت 5.4 بالمئة في صافي ربح الربع الثاني من العام وفقا لحسابات رويترز من واقع البيانات المالية التي أعلنها البنك اليوم الاثنين بما يتفق إلى حد كبير مع توقعات المحللين.

وأظهرت حسابات رويترز أن صافي ربح البنك في الأشهر الثلاثة حتى 30 يونيو حزيران بلغ 514 مليون ريال (141.2 مليون دولار) مقارنة مع 487.6 مليون ريال في الفترة ذاتها قبل عام.

وكان أربعة محللين توقعوا في المتوسط أن يبلغ صافي ربح البنك 509 ملايين ريال في الربع الثاني.

وذكر مصرف الريان في بيانه للبورصة أنه حقق صافي ربح بلغ 1.05 مليار ريال في النصف الأول من 2016 بزيادة 5.3 بالمئة عن صافي الربح الذي سجله في الفترة ذاتها قبل عام والذي بلغ 998 مليون ريال.

وكان البنك يتوقع تحقيق نمو في الأرباح السنوية يتراوح بين ثمانية وعشرة بالمئة في 2016 حسبما قال رئيس مجلس إدارته حسين علي العبدالله في فبراير شباط.