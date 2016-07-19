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التجاري القطري يشتري حصة 25% إضافية في الترناتيف بنك التركي

Tue Jul 19, 2016 6:28am GMT
 
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دبي 19 يوليو تموز (رويترز) - قال البنك التجاري القطري ثالث
أكبر مصرف في البلاد من حيث الأصول اليوم الثلاثاء إنه سيشتري حصة
إضافية نسبتها 25 بالمئة في الترناتيف بنك التركي بعدما استخدم
مساهم آخر خيار بيع حصته.
    وستبيع أناضول اندستري القابضة التركية حصتها التي جرى احتساب
قيمة بيعها بواقع 222.5 مليون دولار في الثامن عشر من يوليو تموز.
    وتنتظر الصفقة الحصول على الموافقات اللازمة في قطر وتركيا قبل
إتمامها.
    ويمتلك البنك التجاري القطري بالفعل حصة قدرها 75 بالمئة في
الترناتيف بنك.   

 (إعداد إسلام يحيى للنشرة العربية - تحرير عبد المنعم درار)
 