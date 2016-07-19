لمحة -سهم التجاري القطري يهبط بعد الإعلان عن شراء الترناتيف بنك التركي
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- أسهم البنك التجاري القطري تهبط 2.3 بالمئة إلى 39 ريالا.
- التجاري القطري يقول إنه سيشتري الحصة المتبقية البالغة 25 بالمئة في الترناتيف بنك التركي بعدما استخدمت أناضول اندستري القابضة خيارا يعطيها الحق في بيع حصتها للبنك القطري.
- جرى احتساب قيمة بيع الحصة عند 222.5 مليون دولار في 18 يوليو تموز.
- سوق الأسهم التركية هبطت خمسة بالمئة أمس الاثنين بعد محاولة انقلاب فاشلة نهاية الأسبوع الماضي.
- مؤشر البورصة القطرية يتراجع 0.1 بالمئة. (إعداد عبد المنعم درار للنشرة العربية - تحرير إسلام يحيى)
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