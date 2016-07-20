لمحة -سهم التجاري القطري يهوي بعد الإعلان عن هبوط شديد في الأرباح
0651 جمت -
- أسهم البنك التجاري القطري تهبط 6.1 بالمئة إلى 38 ريالا.
- صافي ربح التجاري القطري العائد للمساهمين هبط 62.9 بالمئة على أساس سنوي في الربع الثاني من العام إلى 212.3 مليون ريال (58.3 مليون دولار). وكان محللون استطلعت رويترز آراءهم توقعوا في المتوسط أن يحقق البنك صافي ربح 339.5 مليون ريال في الربع الثاني.
- البنك عزا هبوط الأرباح إلى ارتفاع مخصصات القروض المتعثرة وضعف نتائج وحدات تابعة بالخارج.
- أسهم بنوك قطرية أخرى أعلنت نتائج قوية في بداية هذا الأسبوع انخفضت أيضا حيث نزل سهم مصرف قطر الإسلامي 4.1 بالمئة.
- مؤشر البورصة القطرية يتراجع واحدا بالمئة. (إعداد عبد المنعم درار للنشرة العربية)
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