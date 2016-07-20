لمحة -سهم التجاري القطري يهوي بعد الإعلان عن هبوط شديد في الأرباح

- صافي ربح التجاري القطري العائد للمساهمين هبط 62.9 بالمئة على أساس سنوي في الربع الثاني من العام إلى 212.3 مليون ريال (58.3 مليون دولار). وكان محللون استطلعت رويترز آراءهم توقعوا في المتوسط أن يحقق البنك صافي ربح 339.5 مليون ريال في الربع الثاني.