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لمحة -تداولات ضعيفة في بورصة الكويت صباحا

Sun Jul 24, 2016 6:28am GMT
 
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0614 جمت -

* المؤشر الكويتي يرتفع صباحا 0.06 بالمئة إلى 5394 نقطة ومؤشر كويت 15 يتراجع 0.04 بالمئة إلى 811 نقطة.

* تداولات ضعيفة في البورصة بقيمة 8.8 مليون دينار بعد مرور نحو ربع ساعة من بدء التداول.

* هبوط أسهم فيفا وأجيليتي 1.1 بالمئة والساحل 2.3 بالمئة ونور 1.2 بالمئة.

* ارتفاع أسهم الكويتية للاستثمار 3.5 بالمئة والمدينة 3.9 بالمئة وبنك وربة 1.2 بالمئة. (تغطية صحفية أحمد حجاجي هاتف 0096522284820- تحرير نادية الجويلي)
 