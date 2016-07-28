لمحة -سهم أرامكس يرتفع بعد أرباح فصلية فاقت التوقعات
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* سهم أرامكس في دبي يرتفع 3.6 بالمئة إلى 4 دراهم في الدقائق الأولى لفتح السوق.
* الشركة تعلن نمو صافي ربح الربع الثاني 36 بالمئة إلى 125.7 مليون درهم (34.2 مليون دولار) مقارنة مع 92.5 مليون درهم قبل عام.
* المجموعة المالية هيرميس وبنك سايكو ومقره البحرين توقعا أرباحا قدرها 107 ملايين و99 مليون درهم لأرامكس على الترتيب.
* مؤشر سوق دبي المالي يتراجع 0.01 بالمئة. (إعداد نادية الجويلي للنشرة العربية - تحرير إسلام يحيى)
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