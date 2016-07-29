مقدمة 1-دي.إن.أو تعرض شراء جلف كيستون لتوسيع نشاطها في كردستان

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أوسلو 29 يوليو تموز (رويترز) - عرضت شركة دي.إن.أو النرويجية للطاقة اليوم الجمعة شراء منافستها جلف كيستون بتروليوم مقابل 300 مليون دولار سعيا لتعزيز وجودها في إقليم كردستان العراق شبه المستقل.

وعرضت دي.إن.أو التي ستصبح في حالة إتمام الصفقة أكبر شركة أجنبية منتجة للنفط في الإقليم شراء الأسهم بعلاوة 20 بالمئة فوق السعر الذي طرحت به جلف كيستون أسهما جديدة في وقت سابق هذا الشهر بسعر 1.09 سنت للسهم في إطار اتفاق مع حملة سندات لمقايضة أسهم بدين قيمته 500 مليون دولار.

ويمثل العرض أيضا علاوة بنسبة 20 في المئة على السعر الذي ترغب جلف كيستون في إصدار مزيد من الأسهم به في إطار عملية لإعادة الهيكلة.

وقالت جلف كيستون -التي تدير حقل شيخان في إقليم كردستان العراق وتنتج نحو 40 ألف برميل من النفط يوميا- إن العرض مشروط بإتمام إعادة الهيكلة وإنها ردت على دي.إن.أو وفقا لذلك.

وأغلقت أسهم جلف كيستون مرتفعة 25 بالمئة عند 4.88 بنس للسهم اليوم الجمعة.

وخسرت جلف كيستون ثلث قيمتها السوقية بعدما أعلنت أن حائزي سندات طرحتها الشركة وافقوا على مبادلة 500 مليون دولار من ديونها بأسهم.

وتدير دي.إن.أو حقل طاوكي في كردستان. وينتج الحقل نحو 120 ألف برميل يوميا.

وواجهت الشركات العالمية في إقليم كردستان الذي يقدر حجم احتياطياته النفطية بنحو 45 مليار برميل تأخيرات في سداد المستحقات إلى جانب تدني أسعار الخام وتدهور الأوضاع السياسية في مناطق تديرها حكومة الإقليم.

وقال الأكراد إنهم على استعداد لإبرام اتفاق مع الحكومة المركزية في بغداد لزيادة صادرات النفط إذا ضمنت لهم إيرادات شهرية بقيمة مليار دولار أي أكثر من مثلي المبلغ الذي يحققونه حاليا من بيع النفط.