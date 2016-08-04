مقدمة 1-النفط يقفز 2% والخام الأمريكي يواصل الصعود فوق 40 دولارا

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نيويورك 4 أغسطس آب (رويترز) - ارتفعت أسعار النفط الخام أكثر من اثنين بالمئة اليوم الخميس وتقدم الخام الأمريكي بثبات فوق المستوى 40 دولارا بدعم عمليات تغطية مراكز بيع وبعد انخفاض محدود في المخزونات في مركز تسليم عقود الخام الأمريكي.

وارتفع الخام لليوم الثاني على التوالي من أدنى مستوى له منذ أبريل نيسان دون 40 دولارا بعدما ارتفع ثلاثة بالمئة أمس بدعم بيانات أظهرت انخفاضا كبيرا في مخزونات البنزين الأمريكية.

وبحلول الساعة 1619 بتوقيت جرينتش جرى تداول خام القياس العالمي مزيج برنت مرتفعا 85 سنتا أو اثنين بالمئة عند 43.95 دولار للبرميل.

وجرى تداول خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي في العقود الآجلة مرتفعا 95 سنتا أو 2.4 بالمئة إلى 41.78 دولار للبرميل بعدما ارتفع أكثر من دولار في وقت سابق من الجلسة.

وقالت شركة جينسكيب المتخصصة في معلومات السوق إن المخزونات في مركز كاشينج في أوكلاهوما لتسليم العقود الآجلة للخام الأمريكي انخفضت 89071 برميلا في الأسبوع الذي انتهى في الثاني من أغسطس آب وفق ما ذكره تجار اطلعوا على بيانات الشركة. كانت بيانات حكومية أظهرت انخفاضا بواقع 1.1 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 29 من يوليو تموز.

وقال متعاملون إن انخفاض المخزونات في كاشينج فضلا عن تغطية مراكز مدينة من جانب مستثمرين يشترون عقود النفط لإغلاق رهانات رابحة على الهبوط ساعد في تعافي الأسعار.