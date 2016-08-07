بتلكو البحرين تقترح توزيع 10 فلوس أرباحا للسهم عن 2016

دبي 7 أغسطس آب (رويترز) - قالت شركة البحرين للاتصالات (بتلكو) البحرين اليوم الأحد إن مجلس إدارتها يوصي بتوزيع أرباح نقدية بواقع عشرة فلوس للسهم عن النصف الأول من 2016.

ووفقا لبيانات تومسون رويترز لم يتغير التوزيع عن مستواه قبل عام.

وانخفضت أرباح بتلكو في النصف الثاني 1.7 بالمئة إلى 13.08 مليون دينار مع تكبدها خسائر بسبب حصتها في شركة سبأفون باليمن.