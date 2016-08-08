انفستكورب البحرين يوافق على بيع كريسبس توبكو مقابل 300 مليون استرليني

القاهرة 8 أغسطس آب (رويترز) - قالت شركة انفستكورب للاستثمارات البديلة ومقرها البحرين اليوم الاثنين إنها وافقت على بيع كريسبس توبكو البريطانية إلى شركة أمبليفاي سناك براندز للوجبات الخفيفة المدرجة في نيويورك مقابل 300 مليون جنيه استرليني (حوالي 392 مليون دولار).

وكان بنك انفستكورب استحوذ على كريسبس توبكو للوجبات الخفيفة في أغسطس آب 2013 مقابل 100 مليون جنيه استرليني ووصفها بأنها "أكبر شركة بريطانية يملكها".

وتولت هوليهان لوكي بالتعاون مع شيرمان آند ستيرلينج دور المستشار القانوني لانفستكورب في هذه الصفقة بحسب البيان.

ويتوزع نشاط انفستكورب على ثلاث وجهات استثمار رئيسية هي الاستثمار في الشركات بالولايات المتحدة وأوروبا والخليج والاستثمار في العقارات بالولايات المتحدة والاستثمار في صناديق التحوط في مختلف أنحاء العالم.

وبلغ إجمالي قيمة الأصول الاستثمارية التي يديرها انفستكورب 10.7 مليار دولار حتى 31 ديسمبر كانون الأول 2015.