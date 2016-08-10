أسهم أوروبا تهبط بعد نتائج ضعيفة لنوفوزايمز الدنماركية

لندن 10 أغسطس آب (رويترز) - هبطت الأسهم الأوروبية في التعاملات المبكرة اليوم الأربعاء متأثرة بانخفاض سهم نوفوزايمز بعد إعلان مجموعة من نتائج الأعمال الضعيفة في الربع الثاني في حين نزل سهم إي.أون الألمانية أيضا بعدما سجلت الشركة خسارة صافية.

وانخفض مؤشر ستوكس 600 لأسهم الشركات الأوروبية 0.3 بالمئة في التعاملات المبكرة مع هبوط جميع مؤشرات القطاعات الفرعية.

وهوى سهم شركة نوفوزايمز الدنماركية أكثر من تسعة بالمئة بعد إعلان الشركة عن نتائج فصلية أضعف من المتوقعة في الربع الثاني وخفض توقعاتها لمبيعات السنة بالكامل.

وهبط سهم إي.أون أكبر شركة مرافق في ألمانيا 2.7 بالمئة بعد تسجيلها خسارة صافية تجاوزت ثلاثة مليارات يورو (3.34 مليار دولار) في النصف الأول من العام.

غير أن سهم جي.فور.إس البريطانية قفز أكثر من 12 بالمئة بعد تحقيق أرباح جيدة في النصف الأول. كما أبقت أكبر شركة للأمن في العالم على توزيعات أرباحها دون تغيير.