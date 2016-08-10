نوفوزيميس وإي.اون تدفعان الأسهم الأوروبية للهبوط بعد بيانات ضعيفة

لندن 10 أغسطس آب (رويترز) - هبطت الأسهم الأوروبية اليوم الأربعاء تحت ضغط من هبوط حاد لأسهم نوفوزيميس الدنمركية للتكنولوجيا الحيوية التي اعلنت نتائج مالية ضعيفة للربع الثاني من العام وإي.اون الألمانية للمرافق التي سجلت خسارة صافية.

وأغلق مؤشر ستوكس 600 الأوروبي منخفضا 0.2 بالمئة في أعقاب خمس جلسات متتالية من المكاسب بينما تراجع مؤشر يوروفرت 300 لأسهم الشركات الاوروبية الكبرى 0.28 بالمئة ليغلق عند 1354.10 نقطة.

وهوى سهم نوفوزيميس 11.8 بالمئة بعدما سجلت الشركة نتائج أضعف من المتوقع للربع الثاني وخفضت توقعاتها لمبيعات العام بأكمله.

وتراجع سهم إي.أون أكبر شركة مرافق عامة في ألمانيا 7.8 بالمئة بعدما سجلت الشركة خسارة صافية تزيد عن ثلاثة مليارات يورو في النصف الأول من العام بسبب نفقات إضافية في وحدة يونيبر للكهرباء.

وهبط مؤشر قطاع النفط والغاز الأوروبي أيضا مع تراجع أسعار الخام بفعل نمو المخزونات الأمريكية.

ورغم ذلك قفز سهم جي.4.إس البريطانية بما يزيد عن 16 بالمئة مسجلا أكبر مكسب ليوم واحد منذ سبتمبر أيلول 2001 بعدما حققت أكبر شركة للأمن في العالم أرباحا جيدة في النصف الأول من العام.