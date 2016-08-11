صافي ربح انفستكورب البحريني يهبط 45% في النصف/2 والبنك يقترح زيادة التوزيعات
دبي 11 أغسطس آب (رويترز) - هبطت أرباح بنك انفستكورب البحريني بنسبة 45.1 بالمئة في النصف الثاني من السنة المالية المنتهية في 30 يونيو حزيران بحسب النتائج التي أعلنها البنك اليوم الخميس.
وقال البنك في بيان للبورصة إن صافي ربحه في النصف الثاني من السنة المالية بلغ 39.2 مليون دولار انخفاضا من 71.4 مليون دولار قبل عام.
غير أن انفستكورب قال أيضا إن مجلس إدارته اقترح صرف توزيعات أرباح بواقع 24 سنتا للسهم عن السنة المالية ارتفاعا من 15 سنتا في السنة المالية السابقة. (إعداد إسلام يحيى للنشرة العربية - تحرير عبد المنعم درار)
© Thomson Reuters 2017 All rights reserved.