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البورصة الأردنية تختم الأسبوع على ارتفاع

Thu Aug 18, 2016 12:47pm GMT
 
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عمان 18 أغسطس آب (رويترز) - أنهت البورصة الأردنية تعاملات الأسبوع على ارتفاع بفعل شراء محدود في الأسهم القيادية مثل البنك العربي والكهرباء الأردنية وسط استمرار شح السيولة.

وأغلق المؤشر العام مرتفعا 0.11 بالمئة إلى 2105.42 نقطة وبلغت قيمة التداول 6.5 مليون دينار مقارنة مع 6.7 مليون دينار في الجلسة السابقة.

وانخفض سهم مصفاة البترول 1.12 بالمئة إلى 3.52 دينار وسهم مناجم الفوسفات 0.85 بالمئة إلى 2.33 دينار.

وارتفع سهم البنك الإسلامي 0.27 بالمئة إلى 3.62 دينار وسهم الكهرباء الأردنية 0.43 بالمئة إلى 2.3 دينار وسهم البنك العربي 0.33 بالمئة إلى 6.08 دينار. (تغطية صحفية هبة العيساوي في عمان هاتف 0096264657936 - تحرير أحمد إلهامي)
 