البورصة الأردنية تختم الأسبوع على ارتفاع

عمان 18 أغسطس آب (رويترز) - أنهت البورصة الأردنية تعاملات الأسبوع على ارتفاع بفعل شراء محدود في الأسهم القيادية مثل البنك العربي والكهرباء الأردنية وسط استمرار شح السيولة.

وأغلق المؤشر العام مرتفعا 0.11 بالمئة إلى 2105.42 نقطة وبلغت قيمة التداول 6.5 مليون دينار مقارنة مع 6.7 مليون دينار في الجلسة السابقة.

وانخفض سهم مصفاة البترول 1.12 بالمئة إلى 3.52 دينار وسهم مناجم الفوسفات 0.85 بالمئة إلى 2.33 دينار.