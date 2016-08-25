الأسهم الأوروبية تتراجع مع أداء ضعيف لقطاعي التعدين والأدوية

ميلانو 25 أغسطس آب (رويترز) - هبطت الأسهم الأوروبية اليوم الخميس متأثرة بأداء ضعيف لأسهم شركات التعدين والأدوية حيث قلص المستثمرون تعرضهم للأصول التي تنطوي على مخاطر قبل كلمة مهمة من جانيت يلين رئيسة مجلس الاحتياطي الاتحادي غدا الجمعة.

ومن المنتظر أن يبقى البنك المركزي الأمريكي أسعار الفائدة بدون تغيير في اجتماعه في سبتمبر أيلول إلا أن التوقعات تنامت بأن يلين قد تلمح إلى إطار زمني أكثر وضوحا للزيادة القادمة المرتقبة في الفائدة الأمريكية بعد بيانات قوية عن سوق الإسكان هذا الأسبوع وتصريحات مؤيدة لرفع الفائدة من مسؤولين آخرين بمجلس الاحتياطي.

وأغلق مؤشر ستوكس 600 الأوروبي منخفضا 0.84 بالمئة عند 342.02 نقطة ليتراجع من أعلى مستوى له في أسبوع الذي سجله أمس الأربعاء. وتعرض المؤشر لضغوط أيضا من مسح مخيب للآمال عن معنويات الشركات في ألمانيا.

وتراجع مؤشر قطاع الموارد الأساسية الأوروبي 1.3 بالمئة حاذيا حذو ضعف أسعار المعادن. وهبط سهم جلينكور 2.6 بالمئة مواصلا خسائره من الجلسة السابقة حينما أعلنت الشركة نتائج ضعيفة.

وهبط مؤشر قطاع الرعاية الصحية الأوروبي 1.5 بالمئة تحت ضغط من انخفاض أسهم مثل كياجين وبي.بي بيوتيك وشاير.