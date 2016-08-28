لمحة -سهم الخليج الدولية للخدمات يقفز في قطر وسط تفاؤل بالانضمام لمؤشر فاينانشال تايمز

0810 جمت -

* سهم الخليج الدولية للخدمات القطرية المتخصصة في منصات الحفر يرتفع 1.5 بالمئة إلى 36.45 ريال في معاملات نشطة.

* بورصة قطر تقول إن شركة فايننشال تايمز للمؤشرات أضافت سهم الخليج الدولية للخدمات إلى قائمة الشركات المؤهلة للانضمام إلى مؤشرها الثانوي للأسواق الناشئة.

* القائمة الأصلية لفايننشال تايمز التي تضم 20 شركة لم تضم الخليج الدولية للخدمات التي هبط سهمها 1.4 بالمئة يوم الخميس في رد فعل.

* ستنشر فايننشال تايمز القائمة المؤكدة للأسهم التي ستنضم إلى المؤشر بعد إغلاق السوق يوم الأربعاء المقبل.

* مؤشر بورصة قطر يرتفع 0.4 بالمئة.