لمحة -المؤشر المصري يغلق مرتفعا

* المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية يغلق مرتفعا 0.9 بالمئة عند 8158.04 نقطة.

* أسهم عامر جروب تقفز 3.4 بالمئة بعد إعلان الشركة توقيع عقد مع أكور للفنادق لإداة فنادقها في بورتو السخنة.