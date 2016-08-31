Wed 9 Aug 2017 | 15:45 GMT
أنت هنا الصفحة الرئيسية > الأخبار > موضوع
الصفحة الرئيسية
الأخبار
أخبار الشرق الأوسط
أخبار الاقتصاد
أخبار عالمية
أخبار الرياضة
منوعات
العلوم البيئة
مؤشرات عالمية
الفيديو
Products & Services
Support
Partner services
Career Centre
About Thomson Reuters

لمحة -المؤشر المصري يغلق مرتفعا

Wed Aug 31, 2016 1:06pm GMT
 
[-] نص [+]

1257 جمت -

* المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية يغلق مرتفعا 0.9 بالمئة عند 8158.04 نقطة.

* المؤشر الثانوي يصعد 0.1 بالمئة.

* أسهم التجاري الدولي ترتفع 0.5 بالمئة والسويدي 3.8 بالمئة وجلوبال تليكوم 2.5 بالمئة والمصرية للاتصالات 2.6 بالمئة وهيرميس 1.2 بالمئة.

* أسهم عامر جروب تقفز 3.4 بالمئة بعد إعلان الشركة توقيع عقد مع أكور للفنادق لإداة فنادقها في بورتو السخنة.

* أسهم طلعت مصطفى تنخفض 1.6 بالمئة وسوديك 0.9 بالمئة والمنتجعات 2.5 بالمئة والاسمنت العربية 2.8 بالمئة وبايونيرز 0.6 بالمئة. (تغطية صحفية مروة رشاد في الرياض - هاتف 0096614632603 - تحرير إسلام يحيى)
 