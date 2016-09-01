لمحة -ارتفاع معظم الأسهم القطرية المدرجة على قائمة إف.تي.إس.إي صباحا

0707 جمت - * أسهم 13 من أصل 22 شركة قطرية من المقرر إدراجها على مؤشر إف.تي.إس.إي الثانوي للأسواق الناشئة في 20 سبتمبر أيلول ترتفع في التعاملات المبكرة بعدما نشرت إف.تي.إس.إي قائمة مؤكدة بالأسهم التي سيتم إدراجها. * سهم المتحدة للتنمية يتصدر قائمة الرابحين بارتفاع نسبته 3.1 بالمئة بعدما كان أداؤه دون أداء الأسهم الأخرى على القائمة. * لكن الكثير من مدراء الصناديق يعتقدون أن معظم الأسهم على القائمة عند قيمتها العادلة أو أعلى منها. * سهم بنك قطر الوطني يرتفع 1.8 بالمئة إلى 165 ريالا متعافيا من الخسارة التي بلغت 3.8 بالمئة يوم الأربعاء. وقفز السهم 16.2 بالمئة خلال الشهرين الماضيين وهو الآن فوق متوسط القيمة العادلة البالغ 163.85 ريال للسهم بحسب 11 محللا استطلعت رويترز آراءهم. * سهم إزدان القابضة يهبط واحدا بالمئة وسهم أريد يخسر 0.6 بالمئة. * المؤشر القطري الرئيسي يرتفع 0.4 بالمئة. (إعداد إسلام يحيى للنشرة العربية - تحرير عبد المنعم درار)