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لمحة -جينيل انرجي تقول حكومة إقليم كردستان أوقفت مدفوعات

Wed Sep 14, 2016 1:54pm GMT
 
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14 سبتمبر أيلول (رويترز) - قال بن موناهان المدير المالي لشركة جينيل انرجي فى مؤتمر للنفط بأوسلو اليوم الأربعاء:

* "كان هناك انتظام في السداد من قبل حكومة إقليم كردستان حتى الآونة الأخيرة".

* "السداد لم يكن يتم في نفس اليوم من كل شهر ولكنه كان شهريا".

* "لقد واجهوا شهرا صعبا على وجه الخصوص في أغسطس آب..فعلى سبيل المثال تعرض أحد الحقول لهجوم إرهابي إضافة إلى مشكلات أخري وهو ما تسبب في التوقف الأخير للمدفوعات."

* "من المفهوم أن المدفوعات تم تمديدها لكن من المؤكد أن هذا أمرا غير مستحسن. لكننا نتوقع ونأمل فى أن يعادوا السداد فى الموعد المقرر." (إعداد معتز محمد للنشرة العربية - تحرير علاء رشدي)
 