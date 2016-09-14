لمحة -جينيل انرجي تقول حكومة إقليم كردستان أوقفت مدفوعات

14 سبتمبر أيلول (رويترز) - قال بن موناهان المدير المالي لشركة جينيل انرجي فى مؤتمر للنفط بأوسلو اليوم الأربعاء:

* "كان هناك انتظام في السداد من قبل حكومة إقليم كردستان حتى الآونة الأخيرة".

* "السداد لم يكن يتم في نفس اليوم من كل شهر ولكنه كان شهريا".

* "لقد واجهوا شهرا صعبا على وجه الخصوص في أغسطس آب..فعلى سبيل المثال تعرض أحد الحقول لهجوم إرهابي إضافة إلى مشكلات أخري وهو ما تسبب في التوقف الأخير للمدفوعات."