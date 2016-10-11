لمحة-سهم البنك الوطني القطري يرتفع بفضل أرباح الربع/3

* سهم بنك قطر الوطني -أكبر بنك خليجي من حيث الأصول- يرتفع 0.7 في المئة إلى 156 ريالا.

* بنك قطر الوطني أعلن زيادة صافي ربحه في الربع الثالث إلى 3.45 مليار ريال (947.5 مليون دولار) مقارنة مع 3.13 مليار ريال في الفترة المقابلة في 2015.