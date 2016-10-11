لمحة-سهم دريك آند سكل يواصل مكاسبه في دبي بعد تعيين رئيس تنفيذي جديد
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* سهم شركة دريك آند سكل للمقاولات المدرجة في دبي يرتفع 3.4 بالمئة إلى 0.49 درهم في تداولات كثيفة بعد أن قفز سبعة بالمئة أمس الاثنين.
* الشركة أعلنت أمس تعيين وائل علان رئيسا تنفيذيا خلفا لخلدون الطبري وهو مساهم رئيسي.
* المدير المالي للشركة كايلاش سادانجي أبلغ رويترز في أغسطس آب أن الشركة طلبت من مكاتب استشارية تقديم مقترحات لمراجعة أنشطتها وجلب مستثمرين استراتيجيين.
* بعض المستثمرين يعتقدون أن تغيير القيادة في الشركة قد يمهد الطريق أمام استثمارات جديدة وتحرك نحو وقف الخسائر.
* السهم يواجه مقاومة فنية محدودة عند أعلى مستويات بلغها في أواخر سبتمبر أيلول عند 0.52 درهم.
* مؤشر دبي يرتفع واحدا في المئة. (إعداد نادية الجويلي للنشرة العربية - تحرير هالة قنديل)
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