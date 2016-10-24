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لمحة -سهم صناعات قطر يهبط بفعل نتائج دون التوقعات في الربع/3

Mon Oct 24, 2016 7:15am GMT
 
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0655 جمت -

* سهم شركة صناعات قطر المنتجة للبتروكيماويات والمعادن والأسمدة يهبط 1.4 بالمئة إلى 106 ريالات.

* صافي ربح الشركة انخفض 28.9 بالمئة في الربع الثالث إلى 759.7 مليون ريال (208.7 مليون دولار)

* المحللون توقعوا ربحا قدره 996.6 مليون ريال.

* مستوى الدعم الفني التالي للسهم هو 104 ريالات وهو مستوى منخفض سجله في أكتوبر تشرين الأول.

* مؤشر البورصة القطرية يتراجع 0.2 بالمئة. (إعداد عبد المنعم درار للنشرة العربية - تحرير نادية الجويلي)
 