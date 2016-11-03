النفط يصعد بعد تراجع مخاوف متعلقة بتخمة المعروض

لندن 3 نوفمبر تشرين الثاني (رويترز) - صعد النفط في العقود الآجلة اليوم الخميس بدعم أنباء عن هجوم على خط أنابيب نفط نيجيري وضعف الدولار الأمريكي وذلك بعد أربعة أيام من التراجع بسبب شكوك في إمكانية احتواء تخمة المعروض العالمي من النفط الخام.

وبحلول الساعة 1020 بتوقيت جرينتش جرى تداول خام القياس العالمي مزيج برنت في العقود الآجلة بارتفاع 33 سنتا أو 0.7 بالمئة إلى 47.19 دولار للبرميل وصعد الخام الأمريكي في العقود الآجلة 28 سنتا أو 0.6 بالمئة إلى 45.62 للبرميل.

وانخفض النفط في العقود الآجلة لأدنى مستوى في خمسة أسابيع أمس الأربعاء بعد بيانات أظهرت أن مخزونات الخام الأمريكية زادت بمقدار قياسي في الأسبوع الماضي مما فاقم الشكوك في قدرة أوبك على الحد من مستويات الإنتاج القياسية للنفط.

وووجدت الأسعار اليوم الخميس دعما في مخاوف من تعثر الإمدادات بعد أن هاجم متشددون في دلتا النيجر جنوب نيجيريا خط أنابيب تديره شركة النفط الوطنية النيجيرية أمس الأربعاء.

كما عزز انخفاض الدولار أسعار النفط إذ أصبح النفط المقوم بالعملة الأمريكية أقل تكلفة للبلدان المستوردة.