شركات الدواء تهبط بالأسهم الأوروبية

ميلانو 4 نوفمبر تشرين الثاني (رويترز) - تراجعت الأسهم الأوروبية في المعاملات المبكرة اليوم الجمعة متأثرة بهبوط شركات الصناعات الدوائية بعد أن دعا المشرعون الأمريكيون هيئات مكافحة الاحتكار إلى التحقيق في تلاعب محتمل في الأسعار.

وبحلول الساعة 0822 بتوقيت جرينتش تراجع المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.7 بالمئة في حين هبط مؤشر قطاع الرعاية الصحية 1.6 بالمئة متصدرا خسائر القطاعات.

كان المشرعون الأمريكيون دعوا أمس الخميس إلى إجراء تحقيق لمعرفة ما إذا كانت شركات سانوفي وإيلي ليلي وميرك ونوفو نورديسك قد تواطأت للتلاعب في أسعار الإنسولين وعقاقير أخرى لعلاج السكري. وهبطت أسهم سانوفي ونوفو نورديسك 1.6 بالمئة و2.5 بالمئة على الترتيب.

وقاد سهم الحكمة خسائر القطاع بعد أن خفض اتش.اس.بي.سي سعره المستهدف بسبب بواعث القلق المتعلقة بالتحقيقات الرقابية الأمريكية.

وهبط سهم جيه.سي ديكو الفرنسية لإعلانات الشوارع سبعة بالمئة بفعل توقعات مخيبة للآمال لنمو الإيرادات.