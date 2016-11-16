لمحة -موديز: ضعف التجارة والمخاطر السياسية تلقي بظلالها على آفاق الائتمان العالمي في 2017

16 نوفمبر تشرين الثاني (رويترز) - مؤسسة موديز:

* ضعف التجارة والمخاطر السياسية والمخاوف بشأن السياسة النقدية تلقي بظلالها على آفاق غير متوازنة للائتمان العالمي في 2017.

* توقعات نمو الاقتصاد العالمي تستقر في 2017 قرب ثلاثة بالمئة مقابل تقديرات بنسبة 2.6 بالمئة في 2016 مع تحقيق الاقتصادات المتقدمة نموا مستقرا.

* تغييرات أساسية من الابتكار التكنولوجي والاضطرابات ستبدأ في الظهور في 2017 و2018.

* موديز: المفاجآت الإيجابية تتضمن تجدد التركيز على التوسع المالي عبر الإنفاق على البنية التحتية في الاقتصادات المتقدمة.

* موديز: التقلب في هوامش الائتمان وأسعار الصرف الناجم عن المخاطر السياسية قد يؤثر على قدرة بعض المصدرين على الاقتراض أو إعادة تمويل ديونهم.

* موديز: من المرجح أن يرتفع متوسط أسعار السلع الأولية العام المقبل.

* موديز: نرى درجة كبيرة من الضبابية بسبب سياسات الإدارة الأمريكية القادمة تجاه اتفاقية باريس.