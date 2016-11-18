ملخص-سوناطراك الجزائرية تطرح مناقصة لشراء زيت الغاز في ديسمبر

لندن 18 نوفمبر تشرين الثاني (رويترز) -

* شركة النفط الوطنية الجزائرية الحكومية (سوناطراك) طرحت مناقصة لشراء ثلاث شحنات حجم كل منها 30 ألف طن من زيت الغاز الذي يحتوي على 0.1 بالمئة من الكبريت للتسليم في ديسمبر كانون الأول وفقا لوثيقة المناقصة التي اطلعت عليها رويترز.

* المناقصة تطلب تسليم الشحنات في ميناء أرزيو في الفترة بين الأول والخامس من ديسمبر كانون الأول والفترة بين 10 و15 من نفس الشهر والفترة بين 20 و25 منه.