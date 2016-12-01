مقدمة 1-فيتش تتوقع زيادة استهلاك النفط عن الإنتاج 400 ألف ب/ي في الربع/1 من 2017

(لإضافة توقعات فيتش للفارق بين الاستهلاك والإنتاج في 2017)

أول ديسمبر كانون الأول (رويترز) - قالت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني لرويترز في اتصال هاتفي اليوم الخميس إنها تتوقع أن يتجاوز استهلاك النفط حجم الإنتاج بواقع 400 ألف برميل يوميا في الربع الأول من 2017.

أضافت أنها تتوقع أيضا أن يتجاوز الاستهلاك حجم الإنتاج بما يصل إلى 1.3 مليون برميل يوميا في الربع الأخير من العام القادم.

وأشادت فيتش في بيان باتفاق منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) على خفض الإنتاج قائلة إنه خطوة كبرى باتجاه عودة التوازن للسوق.

واتفقت أوبك أمس الأربعاء على أول خفض لإنتاج النفط منذ 2008 بعد أن قبلت السعودية -أكبر منتج في أوبك- خفضا كبيرا في إنتاجها وتخلت عن مطلبها بأن تقلص غريمتها إيران إنتاجها.

وقالت فيتش إن قرار خفض الإنتاج أول تدخل مهم لدعم الأسعار منذ عام 2008 ومن المرجح أن يؤدي إلى عودة التوازن للسوق بوتيرة أسرع لكنها أشارت إلى أنه ما زالت هناك مخاطر كبيرة تتمثل في أن ينتج أعضاء المنظمة النفط بمستويات أعلى من الحصص المقررة كما حدث في الماضي.

وقالت الوكالة إن التزام أوبك وحده ليس كافيا لإنهاء تخمة المعروض النفطي وإن اتفاق المنظمة لم يغير توقعاتها لأسعار الخام في الأجل الطويل.