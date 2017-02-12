البورصة الأردني تغلق على انخفاض طفيف بهدف جني أرباح

وأغلق المؤشر العام للأسهم اليوم الأحد متراجعا بنسبة 0.05 بالمئة إلى 2176.8 نقطة في حين بلغت قيمة التداول 4.2 مليون دينار مقارنة مع 37.8 مليون دينار في الجلسة السابقة.