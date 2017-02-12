البورصة الأردني تغلق على انخفاض طفيف بهدف جني أرباح
عمان 12 فبراير شباط (رويترز) - انخفضت البورصة الأردنية اليوم بشكل طفيف جراء مبيعات لجني الأرباح عقب ثلاث جلسات متتالية من الارتفاع وسط قيمة تداول ضعيفة.
وأغلق المؤشر العام للأسهم اليوم الأحد متراجعا بنسبة 0.05 بالمئة إلى 2176.8 نقطة في حين بلغت قيمة التداول 4.2 مليون دينار مقارنة مع 37.8 مليون دينار في الجلسة السابقة.
وقال المحلل المالي جواد النتشة إن ردة فعل طبيعية شهدتها بورصة عمان اليوم بعد أن وصلت أسعار أسهم لمستويات أغرت المتعاملين على البيع بهدف جني الأرباح.
وأضاف "قيمة التداول ضعيفة .. نحن بانتظار باقي النتائج لعلها تحرك السوق بشكل أكبر."
وارتفع سهم البوتاس العربي 0.17 بالمئة إلى 17.05 دينار وسهم مناجم الفوسفات الأردنية 6.35 بالمئة إلى 1.84 دينار.
وانخفض سهم البنك العربي 0.47 بالمئة إلى 6.32 دينار وسهم مصفاة البترول 0.6 بالمئة إلى 3.27 دينار.
(تغطية صحفية هبة العيساوي - تحرير نادية الجويلي)
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