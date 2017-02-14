المؤشر الأردني يغلق مرتفعا وسط سيولة ضعيفة

عمان 14 فبراير شباط (رويترز) - أنهت البورصة الأردنية تعاملات اليوم الثلاثاء على ارتفاع هو الثاني على التوالي بفعل شراء محدود في أسهم قيادية مثل البنك العربي والبنك الإسلامي الأردني وسط سيولة ضعيفة.

وأغلق المؤشر العام للأسهم مرتفعا 0.16 بالمئة إلى 2187.72 نقطة في حين بلغت قيمة التداول 5.6 مليون دينار مقارنة مع سبعة ملايين دينار في الجلسة السابقة.

وقال المحلل المالي عوني مصطفى إن بعض الشراء في أسهم بنوك أعلنت نتائج جيدة للعام الماضي ساهم في تحسن مؤشر البورصة.

وأضاف "ربما نشهد حركة تداول أقوى خلال فترة انعقاد اجتماعات الهيئات العامة للمساهمين."

وارتفع سهم البنك العربي 0.63 بالمئة إلى 6.35 دينار وسهم البنك الإسلامي الأردني 1.22 بالمئة إلى 4.13 دينار.