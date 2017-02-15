المؤشر الأردني يغلق مرتفعا للجلسة الثالثة على التوالي

عمان 15 فبراير شباط (رويترز) - واصلت البورصة الأردنية ارتفاعها للجلسة الثالثة على التوالي بقيادة عمليات شراء في سهم البنك العربي ومصفاة البترول وسط قيمة تداول ضعيفة.

وأغلق المؤشر العام للأسهم اليوم الأربعاء مرتفعا بنسبة 0.54 بالمئة إلى 2199.58 نقطة في حين بلغت قيمة التداول 6.5 مليون دينار مقارنة مع 5.6 مليون دينار في الجلسة السابقة.

وقال المحلل المالي عامر المعشر إن سهم البنك العربي شهد عمليات شراء ملحوظة اليوم واستحوذ على نحو 16 بالمئة من قيمة التداول.

وأضاف أن نسب توزيعات الأرباح ستكون على الأغلب هي العامل المحرك للسوق.

وارتفع سهم مصفاة البترول 1.82 بالمئة إلى 3.34 دينار وسهم البنك العربي 2.36 بالمئة إلى 6.5 دينار وسهم الملكية الأردنية 4.54 بالمئة إلى 0.46 دينار.

وفي المقابل انخفض سهم الاتصالات الأردنية 0.9 بالمئة إلى 2.18 دينار.