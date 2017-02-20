إدراج إسهم شركة سند في بورصة فلسطين بقيمة سوقية 150 مليون دولار

من علي صوافطة

رام الله (الضفة الغربية) 20 فبراير شباط (رويترز) - أعلن أحمد عويضة الرئيس التنفيذي لبورصة فلسطين اليوم الإثنين إدراج أسهم شركة سند للموارد الإنشائية إحدى شركات صندوق الإستثمار الفلسطيني الذراع الإستثماري للسلطة الفلسطينية في بورصة فلسطين بعد تحويلها إلى شركة مساهمة عامة.

وأوضح عويضة أن القيمة السوقية لشركة سند تبلغ حوالي 150 مليون دولار.

وقال عويضة في حفل الإعلان عن إدراج أسهم الشركة "مع انضمام شركة سند للشركات المدرجة في بورصة فلسطين يكون لدينا 49 شركة مدرجة في السوق... وتصل القيمة السوقية للبورصة إلى 3.6 مليار دولار."

وأبلغ فادي نبهان المدير المالي لشركة سند رويترز أن عدد أسهم الشركة يبلغ 66 مليون سهم.

وتابع قائلا "سعر السهم الذي طرح اليوم عند 2.43 دولار سيكون خاضعا للعرض والطلب في السوق."

وطرحت الشركة الفلسطينية ستة ملايين سهم للاكتتاب العام بسعر دولار أمريكي للسهم مضافا عليه علاوة إصدار بقيمة 1.35 دولار. وانتهت مدة الاكتتاب في الخامس من يناير كانون الثاني الجاري.

وقالت سند إن الطلب على أسهمها المطروحة للاكتتاب تجاوز 118 بالمئة.