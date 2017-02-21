لمحة -هبوط سهم ناقلات القطرية بعد إعلان الأرباح
0715 جمت -
* سهم شركة قطر لنقل الغاز (ناقلات) يهبط 5.4 في المئة إلي 23.14 ريال.
* أرباح ناقلات انخفضت في الربع الأخير من العام الماضي إلى 207 ملايين ريال من 226 مليونا قبل عام.
* كيو.ان.بي للخدمات المالية توقعت ربحا فصليا قدره 241 مليون ريال.
* مجلس إدارة الشركة يوصى بتوزيع أرباح نقدية بواقع ريال للسهم انخفاضا من 1.25 ريال عن 2015.
* ويلقي السهم دعما عند أقل مستوي له الذي سجله في ديسمبر كانون الأول عند 22.71 ريال.
* مؤشر قطر يتراجع 0.1 في المئة. (إعداد هالة قنديل للنشرة العربية - تحرير نادية الجويلي)
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