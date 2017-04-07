الروبل الروسي يهبط 1% بفعل الصراع في سوريا وتعليقات لوزير الاقتصاد

موسكو 7 أبريل نيسان (رويترز) - انخفض الروبل الروسي نحو واحد بالمئة اليوم الجمعة متأثرا بتعليقات لوزير الاقتصاد أشار فيها إلى أن العملة قد تهبط كثيرا في وقت لاحق هذا العام إلى جانب تصاعد التوترات الجيوسياسية.

وتضرر الروبل كغيره من عملات الأسواق الناشئة جراء الضربات الصاروخية على قاعدة جوية سورية والتي انتقدها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين واصفا إياها بأنها انتهاك للقانون الدولي.

وقال الكرملين إن الضربات الأمريكية أضرت كثيرا بالعلاقات الأمريكية الروسية.

وبحلول الساعة 0715 بتوقيت جرينتش نزل الروبل 0.9 بالمئة إلى 56.93 روبل للدولار وخسر واحدا بالمئة أمام العملة الأوروبية الموحدة إلى 60.6 روبل لليورو.

وارتفعت عائدات السندات الروسية لأجل عشر سنوات بمقدار 10 نقاط أساس إلى 7.95 بالمئة لتصعد من أدنى مستوياتها في ثلاث سنوات.

وأدى تصاعد حدة الصراع في سوريا إلى ارتفاع خام القياس العالمي مزيج برنت أكثر من واحد بالمئة إلى 55.55 دولار للبرميل.

وفي حين أن الروبل يقتفي عادة أثر اتجاه النفط إلا أن العملة تضررت من تعليقات لوزير الاقتصاد الروسي ماكسيم أورشكين أمس الخميس أشار فيها إلى أن العملة الروسية قد تتراجع في الأشهر المقبلة.