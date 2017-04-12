لمحة -أسهم بنك قطر الوطني ترتفع بعد نتائج إيجابية في الربع/1

0655 جمت - * أسهم بنك قطر الوطني ترتفع 0.9 بالمئة إلى 149.90 ريال للسهم. * البنك حقق صافي ربح بلغ 3.2 مليار ريال (879.2 مليون دولار) في الأشهر الثلاثة حتى 31 مارس آذار مقارنة مع 2.9 مليار ريال في الفترة ذاتها من عام 2016 بزيادة نسبتها 12 بالمئة. * محللو أرقام كابيتال توقعوا أن يحقق البنك صافي ربح فصلي قدره ثلاثة مليارات ريال. * بيانات تومسون رويترز تظهر أن من بين 11 محللا أوصى ثلاثة "بشراء" أسهم بنك قطر الوطني بينما أعطى ستة توصية "بالاحتفاظ" وأعطى المتبقون توصية "بالبيع" ما يعني أن السعر المستهدف 152.46 ريال لسهم. * المؤشر القطري يرتفع 0.5 بالمئة. (إعداد إسلام يحيى للنشرة العربية - تحرير معتز محمد)