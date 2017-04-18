لمحة -هبوط أسهم البنك التجاري القطري مع تراجع أرباح الربع/1

0712 جمت -

* أسهم البنك التجاري القطري تهبط 2.4 في المئة إلى 31 ريالا للسهم.

* البنك أعلن انخفاض صافي ربحه في الربع الأول من العام 66.7 في المئة إلى 91.2 مليون ريال (25.1 مليون دولار). وكان محللون استطلعت رويترز آراءهم توقعوا أن يحقق البنك التجاري القطري صافي ربح عائد للمساهمين (معيار مختلف قليلا للأرباح) بقيمة 209.4 مليون ريال.

* البنك قال إن مخصصات الحسابات المتعثرة لدى التجاري القطري ارتفعت 73.5 في المئة على أساس سنوي إلى 484.7 مليون ريال.