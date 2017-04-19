رئيس بورصة اسطنبول: خطط لطرح عام أولي في 2018
اسطنبول 19 أبريل نيسان (رويترز) - قال رئيس بورصة اسطنبول همت قرة داغ اليوم الأربعاء إن سوق الأسهم التركية تخطط لطرح عام أولي العام القادم بعد تأجيل متكرر للعملية.
كانت بورصة اسطنبول قالت في 2015 إن خطط الطرح العام الأولي في السنة التالية لذلك العام ستعوقها على الأرجح التقييمات المنخفضة في السوق وقالت قبل عام إنها تخطط لبيع نحو 40 بالمئة من أسهمها في طرح عام أولي عام 2017.
تأسست البورصة عام 2013 بعد اندماج سوق اسطنبول للأوراق المالية مع بورصتي الذهب والمشتقات. ويستحوذ البنك الأوروبي للإنشاء والتعمير على عشرة بالمئة في البورصة. (إعداد إسلام يحيى للنشرة العربية - تحرير أحمد إلهامي)
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