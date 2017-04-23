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بنوك مصر تدبر 28 مليار دولار لتمويل التجارة منذ التعويم

Sun Apr 23, 2017 8:37am GMT
 
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القاهرة 23 أبريل نيسان (رويترز) - قال طارق فايد وكيل محافظ البنك المركزي المصري اليوم الأحد إن البنوك العاملة في مصر وفرت 28 مليار دولار لتلبية احتياجات العملاء وتدبير الاعتمادات المستندية منذ تحرير سعر الصرف وحتى العاشر من أبريل نيسان.

وقررت مصر تحرير سعر صرف الجنيه في الثالث من نوفمبر تشرين الثاني من العام الماضي في محاولة لجذب التدفقات الأجنبية.

وأضاف البنك المركزي في رسالة بالهاتف أنه تم "سداد مستندات تحصيل واعتمادات مستندية بنحو 19 مليار دولار وفتح اعتمادات مستندية بنحو تسعة مليارات دولار.

"حجم عمليات التجارة الخارجية المنفذة خلال الفترة من الثالث من نوفمبر 2016 حتى العاشر من أبريل 2017 بلغ 28 مليار دولار".

تبذل مصر جهودا حثيثة لإنعاش اقتصادها المنهك منذ انتفاضة 2011 من خلال تحرير سعر الصرف ورفع الدعم تدريجيا وإقرار عدد من القوانين التي تستهدف إعادة جذب المستثمرين الأجانب. (تغطية صحفية إيهاب فاروق - تحرير أحمد إلهامي - هاتف 0020223948031)
 