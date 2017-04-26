المؤشر الأردني يرتفع بدعم من أسهم قيادية

عمان 26 أبريل نيسان (رويترز) - ارتفعت البورصة الأردنية اليوم الأربعاء بدعم من عمليات شراء في أسهم قيادية مثل البنك العربي والاتصالات الأردنية وسط قيمة تداول غلبت عليها صفقات داخلية.

وأغلق المؤشر العام للأسهم مرتفعا 0.15 بالمئة إلى 2190.06 نقطة في حين بلغت قيمة التداول تسعة ملايين دينار مقارنة مع 6.5 مليون دينار في الجلسة السابقة.

وانخفض سهم مناجم الفوسفات 2.59 بالمئة إلى 2.63 دينار وسهم مصفاة البترول 0.84 بالمئة إلى 3.53 دينار وسهم الملكية الأردنية 4.25 بالمئة إلى 0.45 دينار.