Wed 9 Aug 2017 | 15:41 GMT
أنت هنا الصفحة الرئيسية > الأخبار > موضوع
الصفحة الرئيسية
الأخبار
أخبار الشرق الأوسط
أخبار الاقتصاد
أخبار عالمية
أخبار الرياضة
منوعات
العلوم البيئة
مؤشرات عالمية
الفيديو
Products & Services
Support
Partner services
Career Centre
About Thomson Reuters

المؤشر الأردني يرتفع بدعم من أسهم قيادية

Wed Apr 26, 2017 12:26pm GMT
 
[-] نص [+]

عمان 26 أبريل نيسان (رويترز) - ارتفعت البورصة الأردنية اليوم الأربعاء بدعم من عمليات شراء في أسهم قيادية مثل البنك العربي والاتصالات الأردنية وسط قيمة تداول غلبت عليها صفقات داخلية.

وأغلق المؤشر العام للأسهم مرتفعا 0.15 بالمئة إلى 2190.06 نقطة في حين بلغت قيمة التداول تسعة ملايين دينار مقارنة مع 6.5 مليون دينار في الجلسة السابقة.

وانخفض سهم مناجم الفوسفات 2.59 بالمئة إلى 2.63 دينار وسهم مصفاة البترول 0.84 بالمئة إلى 3.53 دينار وسهم الملكية الأردنية 4.25 بالمئة إلى 0.45 دينار.

وارتفع سهم البنك العربي 0.48 بالمئة إلى 6.21 دينار وسهم الاتصالات الأردنية 1.32 بالمئة إلى 2.3 دينار. (تغطية صحفية هبة العيساوي في عمان - تحرير إسلام يحيى)
 