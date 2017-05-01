ملخص-جي.إف.إتش: مفاوضات الاستحواذ على حصة أغلبية في شعاع كابيتال مازالت جارية

أول مايو أيار (رويترز) - مجموعة جي.إف.إتش المالية:

* تقول إن المفاوضات المتعلقة بالاستحواذ على حصة أغلبية في "شعاع كابيتال" ما زالت ماضية قدما.

* لديها خطط استراتيجية للسنوات القليلة القادمة للاستحواذ على أصول جديدة تضمن عائدا أفضل للمستثمرين في المستقبل.

* لم تتوصل إلى اتفاق لبيع جزء من محفظتها العقارية إلى إشراق العقارية مقابل امتلاك حصة في الشركة.

* تلغي خططها للانسحاب من بورصة الكويت حيث تم التوصل إلى نموذج مقبول للإفصاح مع بورصة الكويت.