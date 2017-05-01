ملخص-جي.إف.إتش: مفاوضات الاستحواذ على حصة أغلبية في شعاع كابيتال مازالت جارية
أول مايو أيار (رويترز) - مجموعة جي.إف.إتش المالية:
* تقول إن المفاوضات المتعلقة بالاستحواذ على حصة أغلبية في "شعاع كابيتال" ما زالت ماضية قدما.
* لديها خطط استراتيجية للسنوات القليلة القادمة للاستحواذ على أصول جديدة تضمن عائدا أفضل للمستثمرين في المستقبل.
* لم تتوصل إلى اتفاق لبيع جزء من محفظتها العقارية إلى إشراق العقارية مقابل امتلاك حصة في الشركة.
* تلغي خططها للانسحاب من بورصة الكويت حيث تم التوصل إلى نموذج مقبول للإفصاح مع بورصة الكويت.
* تخطط لأن تصبح مجموعة مالية تضم عددا من المؤسسات المالية المتخصصة، بما في ذلك الخدمات المصرفية التجارية والاستتثمارية. (إعداد إسلام يحيى للنشرة العربية - تحرير عبد المنعم درار)
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