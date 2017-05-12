جهاز قطر للاستثمار يخفض حصته في بنك صيني
12 مايو أيار (رويترز) - أظهر إشعار لبورصة هونج كونج أن قطر القابضة باعت 13.6 مليون سهم في البنك الزراعي الصيني بسعر 3.515 دولار هونج كونج للسهم (0.451 دولار أمريكي) في المتوسط في الثامن مايو أيار لتصبح حيازتها 7.84 بالمئة من 7.88 بالمئة في السابق.
وأظهر إشعار من البورصة أيضا أن جهاز قطر للاستثمار باع 13.6 مليون سهم في البنك نفسه بسعر 3.515 دولار هونج كونج للسهم في المتوسط في الثامن مايو أيار لتنخفض حيازته إلى 7.97 بالمئة من 8.01 بالمئة في السابق.
(الدولار = 7.7928 دولار هونج كونج) (إعداد معتز محمد للنشرة العربية - تحرير أحمد إلهامي)
© Thomson Reuters 2017 All rights reserved.