Wed 9 Aug 2017 | 15:40 GMT
أنت هنا الصفحة الرئيسية > الأخبار > موضوع
الصفحة الرئيسية
الأخبار
أخبار الشرق الأوسط
أخبار الاقتصاد
أخبار عالمية
أخبار الرياضة
منوعات
العلوم البيئة
مؤشرات عالمية
الفيديو
Products & Services
Support
Partner services
Career Centre
About Thomson Reuters

جهاز قطر للاستثمار يخفض حصته في بنك صيني

Fri May 12, 2017 11:26am GMT
 
[-] نص [+]

12 مايو أيار (رويترز) - أظهر إشعار لبورصة هونج كونج أن قطر القابضة باعت 13.6 مليون سهم في البنك الزراعي الصيني بسعر 3.515 دولار هونج كونج للسهم (0.451 دولار أمريكي) في المتوسط في الثامن مايو أيار لتصبح حيازتها 7.84 بالمئة من 7.88 بالمئة في السابق.

وأظهر إشعار من البورصة أيضا أن جهاز قطر للاستثمار باع 13.6 مليون سهم في البنك نفسه بسعر 3.515 دولار هونج كونج للسهم في المتوسط في الثامن مايو أيار لتنخفض حيازته إلى 7.97 بالمئة من 8.01 بالمئة في السابق.

(الدولار = 7.7928 دولار هونج كونج) (إعداد معتز محمد للنشرة العربية - تحرير أحمد إلهامي)
 