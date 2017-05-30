أريد القطرية تطلب إلغاء إدراج وتداول شهادات إيداع دولية ببورصة لندن
القاهرة 30 مايو أيار (رويترز) - قالت شركة أريد القطرية إنها تقدمت بطلب لهيئة إدراج الأسهم في المملكة المتحدة لإلغاء إدراج وتداول شهادات إيداع دولية صادرة عنها من سوق لندن للأوراق المالية اعتبارا من بداية تعاملات 31 أغسطس آب.
وذكرت الشركة في بيان نشر على موقع البورصة القطرية اليوم الثلاثاء أن القرار جرى اتخاذه "بشكل أساسي كنتيجة لسهولة قيام المستثمرين الدوليين الآن بشراء أسهم أريد من سوق قطر للأوراق المالية".
وبحسب البيان، جرى إدراج شهادات الإيداع الدولية الصادرة عن أريد للتداول في سوق لندن للأوراق المالية في 19 يوليو تموز 1999 وستبقى أسهم الشركة مدرجة في سوق قطر للأوراق المالية وسوق أبوظبي للأوراق المالية. (تغطية صحفية إسلام يحيى للنشرة العربية - تحرير عبد المنعم درار)
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