أسواق المال تستقر في قطر وسط جهود الدوحة لحماية الاقتصاد

* قطر تظهر قدرتها على الحفاظ على تدفق الواردات وأنشطة البنوك

* الاقتصاد قد يواجه ارتفاعا في التكلفة وتأخيرات

* لكن من غير المرجح أن يتوقف عن العمل بفعل أي عوامل أساسية

* تكلفة التأمين على الديون تنخفض وأسواق الأسهم تستقر

* وزير المالية يقول إن بيع أصول ليس مطروحا على الطاولة

من أندرو تورشيا وجون ديفيسون

دبي/الدوحة 12 يونيو حزيران (رويترز) - استقرت الأسواق المالية في قطر اليوم الإثنين بعد أسبوع من الخسائر حيث أظهرت الحكومة أن لديها وسائل للحفاظ على دوران عجلة الاقتصاد في مواجهة العقوبات التي فرضتها دول خليجية أخرى.

وقطعت السعودية والإمارات العربية المتحدة والبحرين ومصر العلاقات الدبلوماسية وخطوط النقل مع قطر قبل أسبوع متهمة الدوحة بدعم الإرهاب. وتسبب ذلك في تعطيل واردات الغذاء ومواد أخرى ودفع كثيرا من البنوك الأجنبية لتقليص تعاملاتها مع قطر.