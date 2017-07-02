بورصة قطر تهبط 3.1% قبيل انتهاء مهلة لتسوية أزمة دبلوماسية

دبي 2 يوليو تموز (رويترز) - سجل مؤشر بورصة قطر هبوطا حادا اليوم الأحد مع اقتراب نهاية مهلة ممنوحة للدوحة لقبول قائمة مطالب سياسية مقدمة من أربع دول عربية في وقت لاحق اليوم وذلك دون بوادر على التوصل لحل.

ونزل المؤشر القطري بما يصل إلى 3.1 بالمئة وسط تعاملات ضعيفة لتصل خسائره إلى 11.9 بالمئة منذ الخامس من يونيو حزيران حين أعلنت السعودية والإمارات العربية المتحدة ومصر والبحرين قطع العلاقات الدبلوماسية والتجارية مع الدوحة بدعوى دعمها متشددين.