لمحة-أسهم مجموعة استثمار القابضة القطرية تنخفض بعد الإدراج

0714 جمت -

* أسهم مجموعة استثمار القابضة القطرية المملوكة عائليا تنخفض 5.50 في المئة من سعر الطرح العام الأولي إلى 9.45 ريال في التعاملات المبكرة بعد الإدراج.

* مجموعة استثمار القابضة عرضت 49.8 مليون سهم، أو ما يعادل 60 في المئة من أسهم رأسمالها، بسعر عشرة ريالات للسهم (علاوة على رسوم بقيمة 0.1 ريال) في طرحها العام الأولي خلال يناير كانون الثاني، لتبلغ قيمة الطرح العام الأولي نحو 138 مليون دولار.

* الإدراج هو الثالث في قطر منذ 2010، والأول لشركة عائلية.

* أحجام التداول في النصف ساعة الأولي بلغت نحو 1.4 مليون سهم.

* حققت الشركة صافي ربح عائد للملاك قدره 21 مليون ريال (5.8 مليون دولار) في النصف الأول مقابل 27.9 مليون ريال قبل عام.